Etwas stabilisieren nach dem jüngsten Kursrutsch konnten sich die Papiere von Coinbase mit plus 3,2 Prozent. Die US-Börsenaufsicht SEC hatte die Kryptoplattform am Vortag wegen Verstößen gegen das Wertpapiergesetz verklagt. Für die US-Star-Investorin Cathie Wood bedeutet der davon ausgelöste Kursrutsch aber offenbar eine Kaufgelegenheit.

Es gab aber noch positive Ausnahmen an der Nasdaq. Auf dem höchsten Niveau seit Anfang November setzten die Papiere des E-Autoherstellers Tesla ihren guten Lauf mit einem Plus von 1,5 Prozent fort. Vom chinesischen Automarkt kamen für den Monat Mai positive Signale. Vor allem die Auslieferungen von Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik verzeichneten einen starken Anstieg.

Anleger beschäftigten sich wieder mehr mit der Frage, ob die US-Notenbank Fed mit ihren Erhöhungen noch nicht am Ende ist. Signale aus deren Umfeld deuten nämlich darauf hin, dass die Zinserhöhungen zwar im Juni möglicherweise aussetzen, später aber wieder aufgenommen werden könnten. Derweil gehörten am Mittwoch auch schwache Handelszahlen aus China zu den bremsenden Einflüssen.

Die Standardwerte an der Wall Street zeigten sich robuster. Der Dow Jones Industrial ging 0,27 Prozent höher bei 33 665,02 Punkten über die Ziellinie. Der marktbreite S&P 500 verlor dagegen 0,38 Prozent auf 4267,52 Zähler. Er scheute damit weiter, per geläufiger Definition in einen "Bullenmarkt" einzutreten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Zur Wochenmitte haben die Anleger an den US-Börsen bei Technologiewerten Kasse gemacht. Die Zinsperspektiven rückten vor den Notenbanksitzungen in den USA und der Eurozone, die in der kommenden Woche anstehen, wieder stärker in den Fokus. Die Zentralbank Kanadas gab den Anlegern mit einer überraschenden Zinsanhebung einen Denkzettel.

