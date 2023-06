Dax in Lauerstellung – Alle Augen richten sich auf die Zentralbanker

Am Mittwoch steht die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank an. Spannend ist, ob die Fed zunächst eine Zinspause machen und erst im Juli weiter erhöhen wird. Laut den Experten der Credit Suisse liegt die am Markt angenommene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juni bei weniger als 30 Prozent.

Vor wichtigen Notenbankentscheidungen im Wochenverlauf wird sich der Dax am Montag keine deutliche Tendenz anzeigen, vermuten Marktteilnehmer. Bullen und Bären werden sich zumindest bis zu den Leitzinsentscheidungen "streiten".

Die Woche ist außerdem geprägt von Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der chinesischen Notenbank am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.

Am Dienststag könnten die US-Inflationszahlen neue Impulse auslösen.

Am Ende der letzten Woche glänzte der US-Tech-Sektor. Der Nasdaq 100 schaffte ein Plus von 0,30 Prozent auf 14 528,36 Punkte. Highlight hier waren die Kursgewinne von Tesla. Flankiert vom Megatrend Künstliche Intelligenz (KI). Davon profitieren zum Beispiel Microsoft , AMD und Salesforce. Derweil nahm der S&P 500 mit plus 0,11 Prozent auf 4298,86 Punkte Kurs auf sein Kursniveau vom April 2022.

Ein kurzer Blick nach Asien: Dort haben die wichtigsten Börsen heute keine gemeinsame Richtung gefunden.

Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion