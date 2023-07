Kampfansage an Tesla: BYD entert den indischen Markt - was steckt dahinter?

Langfristig plant BYD ein vollständiges eigenes Sortiment an Elektroautos in Indien zu bauen, inklusive Luxusmodellen. BYD hat in der Vergangenheit bereits insgesamt 200 Millionen US-Dollar in Indien investiert und vertreibt in dem Land unter anderem seinen Elektro-SUV Atto 3. Der neue Produktionsplan sieht nun eine Kapazität von 100.000 Elektroautos jährlich vor.

BYDs Vorstoß nach Indien ist eine klare Kampfansage an den Hauptkonkurrenten Tesla: Gemessen an reinen Elektroautos verkauft niemand mehr als das Unternehmen von Elon Musk. Tesla setzte im vergangenen Jahr 1,3 Millionen E-Autos ab. Bei BYD waren es "nur" knapp über 911.000 Stück. Zählt man allerdings Plug-in-Hybride mit, ist BYD mit einem Absatz von rund 1,9 Millionen Fahrzeugen die weltweite Nummer Eins. Die Chinesen sind auf allen wichtigen Automärkten mit Ausnahme der USA vertreten.

Indien mausert sich immer mehr zur neuen Tech-Werkbank der Welt: Der chinesische Tesla-Konkurrent BYD hat den indischen Regulierungsbehörden die Gründung eines milliardenschweren Joint-Ventures vorgeschlagen. BYD will gemeinsam mit dem indischen Infrastrukturunternehmen Megha Engineering and Infrastructures Elektroautos und Batterien in Indien produzieren. Zudem wollen die beiden Partner im ganzen Land Ladestationen sowie Forschungs- und Entwicklungszentren errichten. Konkret handelt es sich um eine Investitionssumme von einer Milliarde US-Dollar, wie Reuters heute exklusiv berichtet.

BYD will Indien erobern und bis zu 100.000 Elektroautos auf dem Subkontinent produzieren. Gelingt die Expansion, könnten die Chinesen zur globalen Nummer Eins aufsteigen. Was macht Indien so attraktiv?

