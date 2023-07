Hier hat Cathie Wood jetzt vollständig das Handtuch geworfen

ARKK besaß früher Aktien des chinesischen Tech-Riesen Tencent, Alibaba und der Immobilienseite KE Holdings. Im Jahr 2020 erreichte das Engagement in China und anderen Schwellenländern etwa 25 Prozent. Wood sei demnach vor allem von Chinas erster Reaktion auf die Covid-Pandemie beeindruckt gewesen.

"Wie wir es immer in Bärenmärkten tun, haben wir unsere Strategien auf unsere Namen mit der höchsten Überzeugung konzentriert. Insbesondere chinesische Titel haben wir nach und nach reduziert, so dass wir jetzt – zumindest in der Flaggschiff-Strategie ARKK – kein Engagement in China mehr haben", zitiert CNBC Wood aus einem Webinar für Investoren.

Im Jahr 2021 begann Wood jedoch, das Engagement in einigen der China-Aktien zu reduzieren, betonte aber, dass Ark Invest China nicht aufgeben würde. Stattdessen sagte Wood, dass sich ihre ETFs stärker auf "Unternehmen konzentrieren würden, von denen wir wissen, dass sie die Regierung mit 'allgemeinem Wohlstand' umwerben."

Später im Jahr investierte Woods Ark Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) in den chinesischen Elektrofahrzeughersteller XPeng. Im Jahr 2022 stockte Wood bei BYD auf und eröffnete eine neue Position in Nio.

Nun hat die Investorin ihre Haltung gegenüber China scheinbar komplett geändert. Dies sei eine Folge, nachdem Peking begonnen habe, die Wirtschaft strenger zu kontrollieren, indem es gegen die Ultrareichen und den Technologiesektor vorgehe. Dabei sei Wood besonders besorgt über Chinas Immobilienmarkt, da das Land nach mehr als einem Jahrzehnt rascher Expansion massive Schulden gemacht habe.

"Für etwa 15 Jahre gab es ein zweistelliges reales BIP-Wachstum. Ein solches Wachstum kann eine Menge Sünden verdecken. Und diese Sünden beinhalten in der Regel Schulden. Vor allem im Immobilienbereich glauben wir, dass China in dieser Hinsicht der Tag der Abrechnung bevorsteht“, so die Starinvestorin.

Neben ARKK hat sich auch ARKQ aus allen seinen chinesischen Positionen zurückgezogen. Nur Ark Fintech Innovation ETF (ARKF) besitzt immer noch eine kleine Beteiligung an dem chinesischen E-Commerce-Unternehmen JD.com. Die Trennung von China-Aktien müsse aber nicht für immer sein, so Wood. Sie würde Aktien, mit China-Engagement, wieder hinzufügen, wenn das Land die schwierige Zeit überwindet und der Markt in einen neuen Haussezyklus eintritt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion