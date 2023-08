Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech wird seinen angepassten Covid-19-Impfstoff voraussichtlich im September auf den Markt bringen. Zuletzt machte sich das deutlich geringere Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen auch in der Bilanz der Mainzer stark bemerkbar. So sank der Umsatz mit Corona-Impfstoffen im ersten Halbjahr auf 1,4 Milliarden Euro nach 9,57 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn brach von 5,37 Milliarden Euro auf 311,8 Millionen Euro ein. Die in den USA gehandelten Anteilsscheine von Biontech verloren vorbörslich 4,7 Prozent.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Campbell Soup und Sovos Brands im Fokus stehen. Beide Nahrungsmittelhersteller teilten mit, dass Campbell Sovos für 2,7 Milliarden US-Dollar in bar übernehmen will. Der Deal soll bis Ende Dezember abgeschlossen sein. Die Sovos-Papiere sprangen vorbörslich um 25 Prozent hoch, während die Campbell-Titel um 1,6 Prozent nachgaben.

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den moderaten Verlusten vom Freitag und vor den US-Inflationsdaten in dieser Woche dürfte die Wall Street am Montag keine großen Sprünge machen. Die Anleger erhoffen sich von den Verbraucherpreisen am Donnerstag und den Erzeugerpreisen am Freitag weitere Aufschlüsse darüber, ob die US-Notenbank den Leitzins doch noch weiter erhöhen wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer