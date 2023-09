Nvidias Rallye: "Ein Crash der Aktie wird den gesamten Markt nach unten ziehen"

Die Nvidia-Aktie hat in diesem Jahr eine wahnsinnige Rallye hingelegt und sich mit einem Kursanstieg von 228 Prozent mehr als verdreifacht. Der KI-Player möge eine Revolution in der Computerwissenschaft erleben, aber die Aktienbewertung sei "ein Lehrbuchbeispiel für eine große Markttäuschung", so Ron Arnott, Investor und Gründer der Investmentgesellschaft Research Affiliates.

"Übermütige Märkte verwandeln paradoxerweise brillante zukünftige Geschäftsaussichten in noch brillantere aktuelle Aktienkurse", schreibt Arnott in einer neuen Forschungsnotiz und verweist auf Aktien, die zum 110-fachen des Gewinns gehandelt werden. "Nvidia ist das heutige Beispiel für diese Gattung: ein großartiges Unternehmen, dessen Preis jenseits der Perfektion liegt."