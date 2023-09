Cartier Resources: Sommerflaute vorbei?

Das gilt beispielsweise auch für Cartier Resources (0,09 CAD; 0,06 Euro; CA1467721082): Die Kanadier sind eigentlich schon aus dem Status des Junior-Miners hinausgewachsen und entwickeln das Chimo-Projekt in Québec. Hier besteht bereits eine Ressource mit knapp 3 Mio. Unzen Gold, die es derzeit für einen Börsenwert von lediglich 31 MIo. CAD zu haben gibt. Noch dazu hat Cartier Resources im Frühjahr eine erste Wirtschaftlichkeitsstudie für das Vorkommen vorgelegt.

Demnach liegt der NPV nach Steuern für einen Minenbetrieb bei 388 Mio. CAD und damit mehr als zehnmal so hoch wie der Börsenwert. Im Fokus hat das Unternehmen eine eigene Produktion mit einer Goldmühle. Das Ziel ist eine Produktion von 117.000 Unzen pro Jahr, die Ressource reicht demnach für die ersten zehn Jahre (ausführlich hier). CEO Philippe Cloutier sieht aber auch das Potenzial, früher in Produktion via Toll Mining zu gehen. Dabei würde man das Erz selbst abbauen, allerdings in einer der vielen Mühlen in der Region verarbeiten lassen. Dies wäre der schnelle Weg zu eigenem Cashflow.

Die Aktie von Cartier Resources startete wie viele kleinere Rohstoffunternehmen schwach in den Sommer. Von rund 0,14 CAD ging es bis unter 0,10 CAD. Nach den jüngsten Bohrergebnissen (siehe hier) aber lässt sich wieder ein Aufwärtstrend erkennen. Das erste Ziel ist die nachhaltige Überwindung der 10-Cent-Marke. Danach wäre das Jahreshoch gar nicht mehr weit weg. Für mutige und langfristig orientierte Anleger sind die Kurse natürlich die Gelegenheit, um hier günstig Stücke einzusammeln. Die Analysten von Paradigm Capital sehen hier großes Potenzial und haben die Aktie auf ihre „Takeover-Twenty“-Liste gesetzt und ein Kursziel von 0,50 CAD ausgegeben (mehr hier). Somit sehen die Analysten die Chance auf eine Übernahme und einen Verfünffacher vom aktuellen Niveau. Als potenzielle Aufkäufer gelten Agnico Eagle, die auch Großaktionär bei Cartier sind, sowie Eldorado Gold. Beide Goldproduzenten besitzen bereits Verarbeitungsanlagen und Minen in der Region.