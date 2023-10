Deutsche Börsenindizes schließen im Minus - Hier sind die Gewinner und Verlierer des Tages

Deutsche Indizes im Minus

Amerikanische Indizes mit gemischten Ergebnissen

Gewinner und Verlierer des Tages

Die deutsche Börse schloss heute mit einem Rückgang in allen vier Indizes. Der DAX fiel um 1,53% auf 15.143,18 Punkte. Die Top-Performer waren E.ON mit einem Plus von 1,11%, Symrise mit 0,54% und Porsche AG mit 0,22%. Auf der anderen Seite standen Merck, Siemens Energy und Sartorius als Flopwerte mit Verlusten von 3,09%, 3,42% bzw. 13,28%. Der MDAX verzeichnete einen Rückgang von 1,47% auf 24.877,71 Punkte. HENSOLDT, K+S und Aurubis führten die Gewinnerliste an, während Redcare Pharmacy, Duerr und Evotec die größten Verlierer waren. Der SDAX und der TecDAX verzeichneten ebenfalls Rückgänge, wobei der SDAX um 1,39% auf 12.574,82 Punkte und der TecDAX um 2,80% auf 2.942,96 Punkte fiel. Die Top-Performer im SDAX waren Morphosys, Aroundtown und ZEAL Network, während KRONES, CECONOMY und AUTO1 Group die größten Verlierer waren. Im TecDAX führten Morphosys, HENSOLDT und United Internet die Gewinnerliste an, während Jenoptik, Evotec und Sartorius die größten Verlierer waren.In den USA zeigten die Indizes gemischte Ergebnisse. Der Dow Jones fiel leicht um 0,03% auf 33.620,53 Punkte. JPMorgan Chase, Unitedhealth Group und Travelers Companies waren die Top-Performer, während Intel , Walgreens Boots Alliance und Boeing die größten Verlierer waren. Der S&P 500 fiel um 0,63% auf 4.321,54 Punkte. Die Top-Performer waren Dollar General Corporation, Progressive und Allstate, während ON Semiconductor, PNC Financial Services Group und Royal Caribbean Cruises die größten Verlierer waren.Die größten Gewinner des Tages waren Dollar General Corporation, Progressive und Allstate im S&P 500, die alle erhebliche Gewinne verzeichneten. Auf der anderen Seite standen Sartorius im DAX und TecDAX sowie Royal Caribbean Cruises im S&P 500 als die größten Verlierer des Tages.