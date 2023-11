Der führende Anbieter von KI-Chips will die Markteinführung seines neuesten Produkts, des H20-Chips, in China auf das erste Quartal des nächsten Jahres verschieben. Diese Entscheidung folgt den jüngsten US-Exportbeschränkungen, die den Tech-Giganten aus Kalifornien dazu veranlassten, seine Produktstrategie neu zu bewerten. Das berichtet Reuters am Freitag.

Die Nvidia-Aktie steht im vorbörslichen US-Handel knapp 2,5 Prozent im Minus.