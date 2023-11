Die am 8. Dezember auslaufenden Call-Optionen mit Ausübungspreisen von 20, 22 und 22,50 US-Dollar erfreuen sich besonderer Beliebtheit unter Anlegern, wie MarketWatch berichtet. Um profitabel zu sein, müsste die GameStop-Aktie, die am Dienstag mit einem Kurs von 13,49 US-Dollar schloss, um mindestens 40 Prozent zulegen.

Laut FactSet-Daten zeigen sich Händler besonders interessiert an Optionen, deren Ausübungspreise deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegen, was auf eine erwartete starke Kurssteigerung hindeutet.

Am Dienstag wechselten über 20.000 Kontrakte der 20-US-Dollar-Call-Optionen den Besitzer, was sie zur aktivsten Call-Option der GameStop-Aktien machte, die am 8. Dezember auslaufen. Insgesamt waren an diesem Tag 140.000 GameStop-Call-Optionen im Umlauf, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem 20-Tage-Durchschnitt von 30.000.

Danny Kirsch, Leiter der Optionsabteilung bei Piper Sandler, sowie Brent Kochuba, Gründer von Spotgamma, sehen in diesen Entwicklungen weniger Anzeichen einer neuen Meme-Aktienmanie, sondern vielmehr Teil einer größeren Tendenz hin zu spekulativeren Anlagen. Dieser Trend wurde durch Aussagen von Fed-Gouverneur Chris Waller verstärkt, der Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte 2024 in Aussicht stellte.

GameStop-Aktien erlebten am Dienstag einen Anstieg im zweistelligen Prozentbereich, den größten Intraday-Sprung seit Ende Januar. Ein signifikanter Anteil der GameStop-Aktien wird derzeit leerverkauft, was laut Kirsch die Aktie für einen potenziellen Squeeze nach oben anfällig macht.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in 7 Tagen alles über Charttechnik – kostenlos und unverbindlich! Egal ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: Dieser Video-Workshop wird Ihnen zeigen, wozu wir Mithilfe von Charttechnik fähig sind und wie wir diese gekonnt einsetzten können.

Starten Sie noch heute zusammen mit Stefan Klotter, Chefredakteur Börsendienst FAST BREAK, den Workshop!

Die GameStop Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 14,80EUR gehandelt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion