Gold steigt auf ein neues Allzeithoch, Bitcoin steigt über 40.000 Dollar, weil die Märkte davon ausgehen, dass Fed-Chef Powell am Freitag mit seinen Aussagen nur geblufft hat. Die Erwartung ist, dass ab März 2024 die Zinsen wider sinken, was unverzinste Assets wie Gold und Bitcoin Auftrieb verleiht. Für die Fed ist das aber gleich in zweierei Hinsicht bedenklich: die financial conditions lockerten sich im November mit der "Alles-Rally" so stark wie noch in keinem Monat zuvor, wodurch die Nachfrage angeheizt wird und das Potential für Inflation wieder steigt. Noch schlimmer aber ist, dass die Märkte den Aussagen von Powell nicht mehr glauben - das ist ein schwerer Kontrollverlust der einst allmächtigen Notenbank. An der Wall Street zeichnet sich eine Rotation ab - raus aus den extrem gut gelaufenen Mega-Tech-Aktien, rein in die Nachzügler..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500: Vorgezogene Jahresendrally – Kaufpanik von Big Money

2. Goldpreis steigt auf Rekordhoch wegen Zinsoptimismus

3. Anmeldung Webinar mit André Stagge und Markus Fugmann

