Nach der geldpolitischen Wende durch Fed-Chef Powell hat mit Michael Wilson von Morgan Stanley der letzte Bär an der Wall Street kapituliert: die Chance auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft habe die Chance auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft erhöht, was positiv für die Aktienmärkte sei, so Wilson. Noch vor einer Woche hatte Wilson auf die schwächer werdenden Aussichten für die Unternehmen im S&P 500 hingewiesen und tiefere Kurse für die US-Aktienmärkte prognostiziert. Dabei sind diese US-Märkte so überkauft wie seit vielen Jahren nicht mehr, die US-Banken übertreffen sich bei ihren Kurszielen für den US-Leitindex S&P 500 im Jahr 2024. Das ist das genaue Gegenteil zur Stimmung vor einem Jahr: damals waren alle pessimistisch - was dann passierte, wissen wir. Aber wann - und vor allem warum wird die Fed die Zinsen senken?

1. Immobilienpreise fallen weiter – aktuelle Daten – wichtiges Detail

2. China: Zustand der Wirtschaft nun Sache des Geheimdienstes

