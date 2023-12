Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX und der TecDAX sind beide im Minus, wobei der DAX mit -0,08% einen leichten Rückgang verzeichnet und der TecDAX mit -0,01% nahezu unverändert bleibt. Auf der anderen Seite stehen der MDAX, SDAX, Dow Jones und S&P 500, die alle im Plus sind. Der MDAX und der SDAX zeigen mit +0,69% bzw. +0,65% eine positive Entwicklung. Der Dow Jones und der S&P 500 haben ebenfalls zugelegt, allerdings in geringerem Maße mit +0,20% bzw. +0,21%. Insgesamt zeigt sich also, dass die kleineren deutschen Indizes (MDAX und SDAX) sowie die amerikanischen Indizes (Dow Jones und S&P 500) heute besser abschneiden als der DAX und der TecDAX.

Die Topwerte im DAX waren Siemens Energy mit einem Anstieg von 2.89%, gefolgt von Fresenius mit 2.52% und Deutsche Bank mit 2.11%. Auf der anderen Seite waren die Flopwerte Merck mit einem Rückgang von -1.37%, SAP mit -1.46% und DHL Group mit -1.93%.

MDAX Top- und Flopwerte

Im MDAX waren die Topwerte United Internet mit einem Anstieg von 12.28%, Gerresheimer mit 4.35% und SMA Solar Technology mit 3.87%. Die Flopwerte waren Nemetschek und HelloFresh mit einem Rückgang von -1.20% sowie Delivery Hero mit -3.13%.