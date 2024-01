Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt insgesamt eine negative Tendenz. Alle genannten Indizes haben Verluste verzeichnet. Der DAX hat mit -1,25% den geringsten Verlust unter den deutschen Indizes erlitten und steht aktuell bei 16.524,43 Punkten. Der MDAX steht bei 26.243,86 Punkten und hat mit -2,07% etwas stärkere Verluste als der DAX. Der SDAX hat mit -2,64% und einem Stand von 13.430,80 Punkten den größten Verlust unter den deutschen Indizes zu verzeichnen. Der TecDAX steht bei 3.259,13 Punkten und hat einen Verlust von -1,73% erlitten. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 haben im Vergleich zu den deutschen Indizes geringere Verluste erlitten. Der Dow Jones steht bei 37.450,29 Punkten und hat einen Verlust von -0,70% erlitten. Der S&P 500 steht bei 4.713,08 Punkten und hat einen Verlust von -0,68% erlitten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die deutschen Indizes stärkere Verluste erlitten haben als die amerikanischen Indizes.Unter den deutschen Indizes hat der SDAX den größten Verlust erlitten, während der DAX den geringsten Verlust verzeichnet hat. Bei den amerikanischen Indizes hat der Dow Jones einen etwas höheren Verlust als der S&P 500 erlitten.Die Topwerte im DAX waren heute die Deutsche Telekom mit einem Anstieg von 1.46%, gefolgt von Hannover Rueck mit 1.29% und Airbus mit 1.07%.Die Flopwerte im DAX waren hingegen Infineon Technologies mit einem Rückgang von -3.82%, gefolgt von Sartorius mit -4.08% und Siemens Energy mit -6.39%.Im MDAX konnten sich heute Delivery Hero mit einem Anstieg von 3.30%, Evotec mit 1.95% und HENSOLDT mit 1.20% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im MDAX waren hingegen Sixt mit einem Rückgang von -6.19%, gefolgt von Kion Group mit -6.46% und Nordex mit -6.61%.Im SDAX konnten sich heute SYNLAB mit einem Anstieg von 2.75%, Dt. Beteiligungs AG mit 1.39% und Pfeiffer Vacuum Technology mit 1.17% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im SDAX waren hingegen Duerr mit einem Rückgang von -5.81%, gefolgt von thyssenkrupp nucera mit -6.50% und AUTO1 Group mit -11.84%.Im TecDAX konnten sich heute Evotec mit einem Anstieg von 1.95%, Deutsche Telekom mit 1.46% und HENSOLDT mit 1.20% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im TecDAX waren hingegen SMA Solar Technology mit einem Rückgang von -5.74%, gefolgt von Jenoptik mit -6.17% und Nordex mit -6.61%.Die Topwerte im Dow Jones waren heute Merck & Co mit einem Anstieg von 1.91%, gefolgt von Amgen mit 1.19% und Verizon Communications mit 1.03%.Die Flopwerte im Dow Jones waren hingegen The Home Depot mit einem Rückgang von -2.36%, gefolgt von Caterpillar mit -2.41% und Walgreens Boots Alliance mit -3.10%.Im S&P 500 konnten sich heute Eli Lilly mit einem Anstieg von 3.36%, Marathon Petroleum Corporation mit 2.55% und Arch Capital Group mit 2.43% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im S&P 500 waren hingegen Caesars Entertainment mit einem Rückgang von -4.90%, gefolgt von Aptiv mit -4.96% und Align Technology mit -5.03%.