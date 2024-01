Exxon Mobil hat in der Nacht zum Freitag mit einer Gewinnwarnung die Märkte schockiert. Der größte US-Ölkonzern muss im vierten Quartal Abschreibungen in Höhe von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar auf kalifornische Vermögenswerte vornehmen. Dies werde, zusammen mit den niedrigeren Energiepreisen, den Gewinn schmälern, teilte Exxon mit.

Exxon rechnet mit einer Wertminderung von 2,4 bis 2,6 Milliarden US-Dollar für Öl- und Gasobjekte an der südkalifornischen Küste. Sable Offshore, ein im Jahr 2020 gegründetes Unternehmen, erklärte sich vor mehr als einem Jahr bereit, 643 Millionen US-Dollar für die Vermögenswerte zu zahlen.

"Anhaltende Herausforderungen im staatlichen Regulierungsumfeld haben den Fortschritt bei der Wiederherstellung des Betriebs" in den Anlagen des Unternehmens in Santa Ynez in der Nähe von Santa Barbara behindert, hieß es. Zuvor hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass die Objekte für rund 643 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Transaktion mit hohem Fremdkapitalanteil an ein Start-up-Unternehmen verkauft werden sollten.

Die Abschreibung markiert einen weiteren Rückzug großer Ölgesellschaften aus Kalifornien aufgrund der weitestgehend ausgebeuteten Ölfelder und der Umwelt- und Regulierungspolitik des US-Staates.

Chevron kritisierte im Dezember die Energiepolitik des Bundesstaates, die Investitionen erschwere und dazu führe, dass das Unternehmen seine Ausgaben seit 2022 um Hunderte von Millionen US-Dollar reduziere. Anfang der Woche erklärte der zweitgrößte US-Ölproduzent, dass er bis zu vier Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, vor allem in Kalifornien, abschreiben werde.

Trotz der Belastungen erwartet RBC-Analyst Biraj Borkhataria, dass die Anleger die Aktualisierung als neutral betrachten werden. Er geht davon aus, dass der Nettogewinn des Quartals bei etwa neun Milliarden US-Dollar oder 2,20 US-Dollar pro Aktie liegen wird.

Die vollständigen Ergebnisse werden für den 2. Februar erwartet.

Die Brent-Preise lagen im vierten Quartal bei durchschnittlich 82,85 US-Dollar je Barrel, das sind sieben Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum und vier Prozent weniger als im dritten Quartal.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion