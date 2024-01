Am Donnerstag haben elf Bitcoin-Spot-ETFs den Handel an den Börsen aufgenommen. Laut dem Datendienstleister LSEG wurden am ersten Handelstag ETF-Anteile im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar gehandelt, darunter Produkte von großen ETF-Anbietern wie Blackrock, VanEck und Wisdom Tree. Der Vermögensverwalter Grayscale erhielt die Genehmigung, seinen bestehenden Bitcoin-Trust in einen börsengehandelten ETF umzuwandeln, wodurch der Grayscale Bitcoin Trust zum weltweit größten Bitcoin-ETF mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 28 Milliarden US-Dollar wurde. Ein Großteil der Nachfrage könnte von "Seed Money" stammen, das von den Fondsanbietern vorab arrangiert wurde. Der Bitcoin selbst erreichte am Donnerstag fast 49.000 US-Dollar, fiel aber später wieder auf unter 47.000 US-Dollar.