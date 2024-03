Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte am Aktienmarkt

DAX

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt ein gemischtes Bild. Der DAX ist der einzige Index, der im Plus steht, mit einem leichten Anstieg von 0,24% auf 17.115,47 Punkte. Dies ist eine positive Entwicklung im Vergleich zu den anderen Indizes. Der MDAX und der SDAX haben beide leichte Verluste erlitten. Der MDAX steht bei 25.703,51 Punkten, was einem Minus von 0,04% entspricht. Der SDAX steht bei 13.719,74 Punkten, was einem Minus von 0,02% entspricht. Diese Verluste sind jedoch minimal und könnten im Laufe des Handelstages noch ausgeglichen werden. Der TecDAX hat mit einem Minus von 0,73% auf 3.336,98 Punkten die größten Verluste unter den deutschen Indizes erlitten. Dies könnte auf spezifische Entwicklungen in der Technologiebranche zurückzuführen sein. Die amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 haben ebenfalls Verluste erlitten. Der Dow Jones steht bei 38.485,42 Punkten, was einem Minus von 0,14% entspricht. Der S&P 500 steht bei 4.967,21 Punkten, was einem Minus von 0,08% entspricht. Diese Verluste sind ebenfalls minimal und könnten sich im Laufe des Handelstages noch ändern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der DAX heute die beste Performance unter den betrachteten Indizes zeigt, während der TecDAX die größten Verluste verzeichnet. Die amerikanischen Indizes zeigen eine leicht negative Entwicklung.

Topwerte: Siemens Energy (3.16%), BMW (2.38%), Mercedes-Benz Group (2.14%)

Flopwerte: Deutsche Boerse (-1.27%), Symrise (-1.42%), Siemens Healthineers (-3.02%)

MDAX

Topwerte: CTS Eventim (2.42%), Lanxess (2.28%), Hugo Boss (2.12%)

Flopwerte: United Internet (-1.80%), Fresenius Medical Care (-5.70%), SMA Solar Technology (-6.71%)

SDAX

Topwerte: Bilfinger (4.19%), METRO (1.89%), KSB Vz. (1.77%)

Flopwerte: Amadeus FiRe (-2.52%), adesso (-3.73%), ADTRAN Holdings (-4.01%)

TecDAX

Topwerte: Infineon Technologies (1.38%), PNE (1.05%), TeamViewer (1.02%)

Flopwerte: Siemens Healthineers (-3.02%), ADTRAN Holdings (-4.01%), SMA Solar Technology (-6.71%)

Dow Jones

Topwerte: Dow (1.46%), Nike (B) (0.99%), Caterpillar (0.79%)

Flopwerte: Walt Disney (-1.33%), Salesforce (-2.23%), Walgreens Boots Alliance (-2.58%)

S&P 500

Topwerte: EQT (12.27%), Garmin (10.66%), Coterra Energy (5.44%)

Flopwerte: Verisk Analytics (-3.84%), Paycom Software (-4.19%), Illumina (-4.21%)