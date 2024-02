Die US-Demokratin Nancy Pelosi hat 70 Call-Optionen auf Palo Alto mit einem Ausübungspreis von 200 US-Dollar erworben, die am 17. Januar 2025 verfallen, wie aus einem von Pelosi eingereichten Formular des Kongresses hervorgeht. Davon wurden 50 am 12. Februar 2024 und 20 am 21. Februar 2024 gekauft, als die Aktien des Unternehmens nach einer Abwärtskorrektur der Jahresprognose deutlich fielen. Es wird geschätzt, dass Pelosi etwa 1,1 Millionen US-Dollar für die Position gezahlt hat.

Gegen Ende des vergangenen Jahres verkündete Pelosi ihre Investition in Call-Optionen auf Nvidia. Angesichts der massiven Kursrallye im Verlauf dieses Jahres dürfte Pelosi nun erhebliche Gewinne verzeichnet haben. Andere große Positionen in Pelosis Portfolio nehmen Microsoft und Apple ein. Die Gesamtperformance liegt seit Jahresbeginn aktuell bei zwölf Prozent.