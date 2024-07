Tocvan: Produktion zum Greifen nah

Tocvan gab in der heutigen News bekannt, dass in Kürze eine Pilot-Mine beantragt werden soll. Diese Entscheidung ist sicherlich durch die vielen erfolgreichen Step-Out-Bohrungen schnell gereift und wahrscheinlich auch noch durch die sehr positiven Erkenntnisse, die Fresnillo erlangen konnte, begünstigt worden. Eine solche Genehmigung wird in Sonora in der Regel schon nach 3-5 Monaten erteilt, das heißt im ersten Halbjahr 2025 könnte Tocvan mit der Produktion starten.

Dies war übrigens auch derselbe Weg, den Minera Alamos Inc. mit seiner Santana-Goldmine gegangen ist, die sich in der Nähe von Tocvans Pilar-Projekt befindet. Zuerst wurden bei Santana 50.000 t Erz im Testminenbetrieb abgebaut und in Haufenlaugungsbecken verarbeitet (Ergebnis: Durchschnittsgehalt von 0,65 g/t Gold). Basierend auf diesen Ergebnissen wurde dann die kommerzielle Produktionsentscheidung getroffen, woraufhin Osisko Gold Royalties Ltd. rund $15 Mio. investierte, um die Minen-Infrastruktur zu finanzieren. Aufgrund der geringen Vorabkapitalkosten für Haufenlaugungsbetriebe in Mexiko sind solche Projekte so attraktiv für Übernahmen oder strategischer Partnerschaften mit grossen Goldminengesellschaften.

Tocvan macht es dennoch etwas anders als Minera Alamos, die erst 2023 (nach Fertigstellung des Minenbaus und Minenstart) eine erste Ressourcenschätzung veröffentlichte: 198.000 Unzen Gold bei einem Durchschnittsgehalt von 0,65 g/t Gold (Measured & Indicated) plus 103.000 Unzen Gold bei 0,58 g/t Gold (Inferred). Interessant ist, dass Minera Alamos mit Santana in Produktion gegangen ist, ohne eine Ressourcenschätzung zu haben, geschweige denn Machbarkeits- und Wirtschaftslichkeitsstudien. Der Testminenbetrieb mit einer Pilot-Mine hat alle notwendigen Daten geliefert, um eine kommerzielle Produktionsentscheidung zu treffen und Osisko zu überzeugen, $15 Mio. für den Minenbau zu investieren.

Tocvan plant, noch vor Pilot-Minenstart eine erste Ressourcenschätzung zu veröffentlichen. Hierfür werden bis Ende des Jahres sogenannte "Ressourcen-Definitionsbohrungen" durchgeführt, wobei auch erste Bohrungen im neuen "Greater Pilar"-Grundstück abgeschlossen werden sollen, um das Expansionspotential vor Augen zu führen. Damit die Ressourcenschätzung für einen ersten Tagebau so viel Material wie möglich beinhaltet, hat Tocvan 2024 damit begonnen, weit ausserhalb der Main Zone Lagerstätte zu bohren, um herauszufinden, wo das Ende der Goldmineralisation ist. Sobald eine solche Abgrenzung zwischen abbauwürdigen Goldgehalten und nicht mehr abbauwürdigen Gehalten gefunden ist, wird das ganze abbauwürdige Gebiet mit vielen Bohrungen (mit kurzen Abständen zueinander) zur Ressourcendefinition bearbeitet.

Daher haben wir in den letzten Wochen, und heute erneut, News von Tocvan gesehen, in denen mehrere hundert Meter entfernt von bekannter Mineralisation gebohrt wurde, um eben die Grenze von abbauwürdigem Material zu finden. Doch wie wir in den letzten News gelesen haben, konnten diese weit entfernten Abgrenzungsbohrungen weiterhin abbauwürdiges Material finden (auch wenn es nur 0,1-0,2 g/t Gold waren, so ist dieses niedriggradige Material in Kombination mit der höhergradigeren Main Zone Lagerstätte dennoch abbauwürdig in einem grossen Tagebau und wird viele Unzen für die Ressourcenschätzung liefern.

Heute veröffentlichte Tocvan weitere Bohrergebnisse :

Bohrloch JES-24-96 (450 m südöstlich der Main Zone im Grundstücksteil 4-T-Trend): 126,6 m @ 0,1 g/t Gold und 2 g/t Silber (direkt ab der Erdoberfläche) inkl. 7,6 m @ 0,5 g/t Gold und 22 g/t Silber inkl. 1,5 m @ 1,5 g/t Gold und 62 g/t Silber

Bohrloch JES-24-97 (600 m südöstlich der Main Zone im Grundstücksteil North Hill Trend): 15,3 m @ 0,1 g/t Gold und 2 g/t Silber (ab 16,8 m Tiefe) inkl. 3,1 m @ 0,3 g/t Gold und 5 g/t Silber sowie 22,9 m @ 0,1 g/t Gold und 6 g/t Silber (ab 155,6 m Tiefe) inkl. 3,1 m @ 0,2 g/t Gold und 45 g/t Silber

Bohrloch JES-24-98 (250 m südöstlich der Main Zone am Rande der Grundstücksteile Main Zone und North Hill Trend): 22,9 m @ 0,2 g/t Gold und 1 g/t Silber (ab 24,4 m Tiefe) inkl. 1,5 m @ 0,5 g/t Gold und 7 g/t Silber sowie 1,5 m @ 0,7 g/t Gold innerhalb 131,2 m @ 0,1 g/t Gold

Dies sind allesamt abbauwürdige Gold- und Silbergehalte in einem Tagebau, der die Main Zone Lagerstätte als Zentrum hat!



Vollbild / Die heute veröffentlichte Karte zeigt, dass das 2024-Bohrprogramm erfolgreich war, die 3 Grundstücksteile Main Zone, North Hill und 4-T miteinander zu verbinden, indem abbauwürdige Mineralisation dazwischen gefunden wurde und so ein grosser Tagebau wahrscheinlich geworden ist.

Bis dato wurden dieses Jahr bisher 26 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 3.268 m gebohrt. Gegen Ende des Sommers sollen mindestens 2 Bohrgeräte im Einsatz sein und insgesamt 3.700 m an Ressourcen-Definitionsbohrungen beinhalten.

Wie Tocvans CEO, Brodie Sutherland, heute in der News kommentierte, ist der "grosse Goldproduzent" (Fresnillo, wie wir berichteten) weiterhin auf dem Pilar-Grundstück aktiv, um sich ein Bild des Minenpotentials zu machen : "Die heutigen Explorationsbohrergebnisse runden unsere erste Phase der Bohrungen im Jahr 2024 ab und zeigen das anhaltende Potenzial für eine Erweiterung der oberflächennahen Ressourcen in Richtung Südosten. Die North Hill und Main Zone Trends erstrecken sich nun über 900 m, die durch Bohrungen definiert wurden, während sich der 4-T Trend über 700 m erstreckt. Alle Trends sind nach Südosten und Nordwesten weiterhin offen, und die bisherigen Oberflächenbeprobungen weisen auf einen breiteren Fußabdruck hin, der sich nach Osten hin erweitert. Die Oberflächenarbeiten werden fortgesetzt, um die wichtigsten Zielgebiete im gesamten Erweiterungsgebiet weiter zu definieren und abzugrenzen. Während wir die Arbeiten fortsetzen und uns auf die nächste Bohrphase vorbereiten, die Kern- und RC-Bohrungen umfassen wird, ist der große Produzent weiterhin in diesem Gebiet aktiv und prüft das Potenzial für mehrere Millionen Unzen, das unsere Zielgebiete auf dem gesamten Grundstück bieten. Der Rest des Jahres wird sich auf Bohrungen zur Ressourcendefinition, die Festlegung von Zielen für die Expansion und die Genehmigung für den Abbau im Pilotmaßstab bei Pilar konzentrieren."



Vollbild / Quelle / Der Goldpreis befindet sich wieder in einem Aufwärtstrend, nachdem die starke Unterstützung bei $2392 gehalten hat.



Vollbild / Quelle / Die Tocvan-Aktie befindet sich an der kanadischen Heimatbörse seit Mai 2024 wieder in einem längerfristigeren Aufwärtstrend.



Vollbild / Quelle / Die Tocvan-Aktie konsolidierte in den letzten Wochen nach dem starken Anstieg seit Mai, wobei der Aktienkurs auf einer starken Unterstützung gelandet ist und nun ein neuer Aufwärtstrend nicht überraschen würde.

Über das Pilar-Grundstück

Das Gold-Silber-Grundstück Pilar hat einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen aus den metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens gerüstet, um ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu werden. Pilar wird als ein strukturell kontrolliertes epithermales System mit geringer Sulfidierung interpretiert, das in Andesitgestein beherbergt ist. Anhand von historischen Oberflächenarbeiten und Bohrungen wurden auf dem ursprünglichen Grundstück zunächst drei primäre Mineralisierungszonen identifiziert, die als Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet werden. Jeder Trend ist nach Südosten und Norden weiterhin offen und es wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturelle Merkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem allgemeinen NW-SE-Trend der Mineralisierung. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Das Unternehmen hat nun sein Interesse an diesem Gebiet durch die Konsolidierung von 22 Quadratkilometern äußerst aussichtsreichen Grundes, auf dem es bereits bedeutende Oberflächenentdeckungen gemacht hat, erweitert.

Pilar Bohr-Highlights:

• Die Highlights der Phase III der Diamantbohrungen 2022 umfassen (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 116,9 m @ 1,2 g/t Gold, inkl. 10,2 m @ 12 g/t Gold und 23 g/t Silber

-- 108,9 m @ 0,8 g/t Gold, inkl. 9,4 m @ 7,6 g/t Gold und 5 g/t Silber

-- 63,4 m @ 0,6 g/t Gold und 11 g/t Silber, inkl. 29,9 m @ 0,9 g/t Gold und 18 g/t Silber

• Zu den Highlights der Phase II der RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 39,7 m @ 1,0 g/t Gold, inkl. 1,5 m @ 14,6 g/t Gold

-- 47,7 m @ 0,7 g/t Gold inkl. 3 m @ 5,6 g/t Gold und 22 g/t Silber

-- 29 m @ 0,7 g/t Gold

-- 35,1 m @ 0,7 g/t Gold

• Zu den Highlights der Phase I der RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen sind gebohrte Mächtigkeiten):

-- 94,6 m @ 1,6 g/t Gold, inkl. 9,2 m @ 10,8 g/t Gold und 38 g/t Silber

-- 41,2 m @ 1,1 g/t Gold, inkl. 3,1 m @ 6,0 g/t Gold und 12 g/t Silber

-- 24,4 m @ 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber, inkl. 1,5 m @ 33,4 g/t Gold und 1.090 g/t Silber

• 15.000 m historischer Kern- und RC-Bohrungen. Zu den Highlights gehören:

-- 61 m @ 0,8 g/t Gold

-- 21 m @ 38,3 g/t Gold und 38 g/t Silber

-- 13 m @ 9,6 g/t Gold

-- 9 m @ 10,2 g/t Gold und 46 g/t Silber

Pilar Grossproben-Zusammenfassung:

• 62% Goldgewinnung über 46 Tage Auslaugungszeit erreicht

• "Head Grade" berechnet mit 1,9 g/t Gold und 7 g/t Silber; "Extracted Grade" berechnet mit 1,2 g/t Gold und 3 g/t Silber

• Nur Schüttgutproben, einschließlich der groben Materialfraktion (+3/4" bis +1/8")

• Feinfraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Gewinnung bei der Rührwerkslaugung hin

• Der Agitated Bottle Roll Test lieferte schnelle und hohe Rückgewinnungsergebnisse: 80% Gold-Gewinnungsrate 94% Silber-Gewinnungsrate nach 24-stündiger Verweilzeit

Zusätzliche metallurgische Studien:

• Schwerkraftrückgewinnung mit Rührlaugung Ergebnisse von 5 Mischproben

• 95-99% Gold-Gewinnungsrate

• 73 bis 97% Silber-Gewinnungsrate

• Beinhaltet die Gewinnung von 99% Gold und 73% Silber aus einem Bohrkernkomposit in 120 m Tiefe.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 51.222.019

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,51 CAD (23.07.2024)

Marktkapitalisierung: $26 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,36 EUR (24.07.2024)

Marktkapitalisierung: €18 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitiert, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung.

Rockstone Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitiert, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.