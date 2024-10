Alle Blicke auf: Mercedes-Benz Group AG, Colgate-Palmolive, BB Biotech & Sanofi

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Konjunkturdaten



01:01 Uhr, Großbritannien: GfK-Verbrauchervertrauen 10/24

01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise Tokio 10/24

07:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 8/24 (endgültig)

08:00 Uhr, Dänemark: Einzelhandelsumsatz 9/24

08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 9/24

08:45 Uhr, Frankreich: Verbrauchervertrauen 10/24

09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenquote Q3/24

09:00 Uhr, Spanien: Erzeugerpreise 9/24

10:00 Uhr, Deutschland: ifo-Geschäftsklima 10/24

10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 10/24

10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 10/24

10:00 Uhr, EU: Geldmenge M3 9/24

14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/24 (vorläufig)

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 10/24

16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/24 (endgültig)



Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin