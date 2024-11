Börsenstart USA - 06.11. - Dow Jones stark +1,75 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 43.429,55 PKT und steigt um +2,89 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +11,96 %, JPMorgan Chase +10,37 %, Caterpillar +8,17 %, Unitedhealth Group +7,72 %, Intel +6,80 %

Flop-Werte: Nike (B) -1,28 %, Boeing -1,09 %, The Home Depot -0,06 %, Coca-Cola +0,12 %, Procter & Gamble +0,54 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:07) bei 20.567,72 PKT und steigt um +1,74 %.

Top-Werte: Tesla +12,94 %, Old Dominion Freight Line +10,65 %, GLOBALFOUNDRIES +10,50 %, Intuit +7,87 %, Marriott International Registered (A) +7,77 %

Flop-Werte: Super Micro Computer -13,64 %, Dollar Tree -6,55 %, Moderna -2,32 %, AstraZeneca -1,65 %, Illumina -1,28 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.883,08 PKT und steigt um +1,75 %.

Top-Werte: Discover Financial Services +21,70 %, Synchrony Financial +18,89 %, Capital One Financial +17,16 %, Trimble +15,27 %, Charles River Laboratories International +14,58 %

Flop-Werte: Enphase Energy -16,03 %, First Solar -14,98 %, Super Micro Computer -13,64 %, Dollar Tree -6,55 %, International Flavors & Fragrances -6,29 %