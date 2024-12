Silberpreis taumelt nach Fed-Schock. Schlechtes Omen für 2025?

Fed schwingt die Keule

Der Fed-Termin am Mittwoch (18. Dezember) brachte die Edelmetalle in Wallung. Gold und Silber reagierten äußerst verschnupft. Auch am Ölmarkt trübte sich die Stimmung ein. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Ölpreis auf der Kippe - Brent Oil könnte jederzeit einbrechen. BP, Shell und andere Produzenten in Nöten“

Die Gründe für die gedrückte Stimmung dürften hinlänglich bekannt sein. Kurz noch einmal zusammengefasst: Die Dezember-Projektion der US-Notenbank lässt für das Jahr 2025 ein deutlich höheres Zinsniveau erwarten. Ging man in der September-Projektion noch von einem Leitzinsniveau in 2025 in Höhe von 3,4 Prozent (Median) aus, sind es in der Dezember-Projektion 3,9 Prozent (Median). Damit stellt die Fed nur zwei Zinssenkungen in Aussicht. Zuvor ging man von vier aus. Die Aussicht auf ein höheres Zinsniveau ließ den US-Dollar weiter erstarken. Der US-Dollar-Index bildete daraufhin mit 108,5+ Punkten ein neues 52-Wochen-Hoch aus. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen schossen ebenfalls nach oben und notieren nun wieder oberhalb von 4,5 Prozent.