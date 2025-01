Milliardenverluste und Jobabbau für Hersteller und Zulieferer

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - US-Zölle auf importierte Autos könnten die europäischeZulieferindustrie hart treffen. Eine aktuelle Analyse der UnternehmensberatungKearney zeigt, dass die Zölle Milliardenverluste und den Abbau von bis zu 25.000Arbeitsplätzen verursachen könnten. Besonders betroffen wären Hersteller wieVolkswagen, BMW und Mercedes sowie deren Zulieferer, die stark vom Export in dieUSA abhängig sind. Kearney untersucht bei der Berechnung zwei Szenarien: dievollständige Weitergabe der Zölle an Konsumenten oder eine Abwälzung derMehrkosten auf die Zulieferer. Die Ergebnisse verdeutlichen: ohne Gegenmaßnahmendrohen tiefgreifende finanzielle und strukturelle Einschnitte für die bereitsohnehin gebeutelte europäische Automobilindustrie.Die von Donald Trump nach seiner Amtseinführung am 20. Januar 2025 geplantenUS-Zölle auf importierte Autos könnten zu erheblichen Verwerfungen in dereuropäischen Automobil- und Zulieferindustrie führen. Im Fokus der aktuellenAnalyse der Unternehmensberatung Kearney stehen dabei die großen europäischenHersteller - Volkswagen, BMW, Mercedes und Stellantis - sowie ihre Zulieferer."Rund 640.000 Fahrzeuge werden jährlich aus Europa in die USA exportiert -Abhängig vom Szenario könnten die Zölle zu Umsatzverlusten zwischen 3,2 und 9,8Milliarden US-Dollar auf Herstellerebene führen, was sich wiederum auf dieeuropäischen Zulieferer auswirken würde", erklärt Nils Kuhlwein, Partner beiKearney. Er untersucht in seiner aktuellen Berechnung zwei Hypothesen: In einemSzenario werden die Zölle vollständig auf die Konsumenten in den USA umgelegt,was die Nachfrage empfindlich reduzieren würde. Im anderen Szenario tragen dieHersteller die Kosten zunächst selbst und geben sie später teilweise an dieZulieferer weiter. "Beide Varianten zeigen dramatische Auswirkungen: bis zu25.000 Arbeitsplätze könnten gefährdet sein. Zusätzlich könnte der Margendruckbei den Zulieferern zu massiven Ergebniseinbußen führen", so Kuhlwein.640.000 Fahrzeuge aus der EU in die USA importiertIm Rahmen der Analyse konzentriert sich Kearney auf die vier größteneuropäischen Autohersteller: die Volkswagen Gruppe - einschließlich Porsche undAudi - BMW, Mercedes und Stellantis mit Marken wie Fiat, Opel, Alfa, Chryslerund Peugeot. "Andere Hersteller wie Renault oder Volvo spielen auf dem US-Marktnur eine untergeordnete Rolle und wurden deshalb nicht berücksichtigt", soKuhlwein. Für jedes Modell dieser Hersteller - beispielsweise die kompletteBMW-Modellreihe von der 1er- bis zur X7-Serie - wurden die ProduktionsstandorteEuropa, USA, Mexiko/Kanada oder Großbritannien ermittelt und die Prognosen fürdie Produktionsvolumina einbezogen. "Die Marktmodelle zeigen eine hohe