Amazon, Wirecard und Immobilien – das war 2019

Das Börsenjahr 2019 verlief trotz aller politischen Krisen und der Furcht vor einer weltweiten Rezession mehr als erfreulich. So legte der Dax um 25,5 Prozent zu und holte damit den Vorjahresverlust in Höhe von 18,3 Prozent mehr als auf. Die Nebenwerte-Indizes MDax und SDax erreichten sogar Rekordmarken und wiesen zum Ultimo Gewinne von 31,2 Prozent beziehungsweise 31,6 Prozent auf. Einen Rückblick auf die beliebtesten Werte in Deutschland und den USA liefert die Börse München. Wir stellen den Beitrag vor:

Auch international wussten die Indizes zu überzeugen, der S&P 500 kletterte um 29 Prozent auf ein neues Rekordhoch und der Dow-Jones konnte ein Plus von 23 Prozent verzeichnen. Auch Japan legte deutlich zu, der Nikkei 225 kam auf 18 Prozent Zuwachs. Kleine Anmerkung am Rande: Der erfolgreichste Aktienmarkt in Europa war mit fast 50 Prozent Gewinn Griechenland – was doch eine freundliche Wirtschaftspolitik samt Steuersenkungen für Folgen haben kann!