Hoffen auf Rückkehr zur Normalität

Seitwärtsbewegung erwartet

Nach den spürbaren Kursgewinnen der Vorwoche rechnet das Gros der Analysten nun erst einmal mit einer Seitwärtsbewegung an den deutschen Aktienbörsen, wobei die Volatilität hoch bleiben dürfte. Wohin es in den kommenden Tagen letztlich gehen wird, dürfte einerseits natürlich stark von den Neuigkeiten zur Corona-Pandemie, also der Zahl der Neuinfektionen etc., abhängen. Auch die Frage, wann welche Anti-Corona-Maßnahmen gelockert werden und es einen Schritt weiter zurück in die Normalität gehen wird, dürfte eine wichtige Rolle an den Märkten spielen. Und die Spekulationen, inwieweit China eine Verantwortung für die Corona-Ausbreitung trägt, dürften die Marktteilnehmer ebenfalls beschäftigen.

Zum anderen könnten auch die anstehenden Konjunkturdaten, und damit der Blick auf die Folgen der Virus-Krise, die Stimmung der Anleger beeinflussen, wenngleich dies in der vergangenen Woche nur sehr eingeschränkt der Fall war. Zu den wichtigsten Veröffentlichungen der kommenden Tage zählen die Auftragseingänge in der Industrie und die Industrieproduktion in Deutschland sowie aus den USA zuvorderst die Arbeitsmarktzahlen. Diese werden die jüngsten desaströsen wöchentlichen Daten bündeln und nach Ansicht aller Beobachter düster ausfallen.