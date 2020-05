Derzeit hält sich die Aktie dank der Unterstützung bei $44.62 in einem Seitwärtskurs. Allerdings deutet das Set-up auf eine klare Ausbildung der Welle [i] nach [ii] (im Chart in Rot) hin. Wir erwarten daher als nächstes ein Anlaufen des Zielbereichs zwischen $41.46 und $38.90. Hier dürfte sich die nächste Welle entfalten, durch die die Aktie in mehreren Phasen in Regionen über der $54.20er-Marke geführt werden dürfte. Als vorläufiges Endziel der Bewegung stehen Kurse über $60 an.

Szenario 2 Alternativszenario 37%

Sollte die Aktie den Zielbereich zwischen $41.46 und $38.90 nicht für einen Kurswechsel nach Norden nutzen können, besteht die Gefahr, dass die Aktie nachhaltig unter die $38.90 durchbricht und sich in der Region von $30 wiederfindet. Dann wäre eine Neubewertung der Situation notwendig.

FAZIT

Die Aktie des Brauseherstellers legt derzeit eine Verschnaufpause ein und dürfte zunächst den Bereich zwischen $41.46 und $38.90 anlaufen. Von hier kann sich mit einer Wahrscheinlichkeit von derzeit 63% ein mehrstufiger Anlauf in Richtung $60 entwickeln.

Weniger wahrscheinlich dürfte es sein, dass die Aktie unter die Marke von $38.90 durchbricht und Tiefs bei $30 anpeilt. Einen möglichen Long-Einstieg prüfen wir, wenn die Aktie den Zielbereich angelaufen hat.

Aktuelle Performance DOW30: