Nach der ersten erfolgreichen virtuellen Rohstoffkonferenz im Juli geht die SF Conference Series am kommenden Mittwoch (12. August) in die zweite Runde. Mit dabei sind u.a. als Speaker Keith Neumeyer von First Majestic Silver , und von Unternehmensseite u.a. Integra Resources , Westhaven Ventures und viele weitere Gold- und Silberfirmen. Anleger können sich hier kostenlos anmelden.

Alle Vorträge werden simultan ins Deutsche übersetzt

Am 8. Juli veranstaltete Soar Financial Partners die erste virtuelle Rohstoffkonferenz in Deutschland. Mehrere hundert professionelle Investoren aus der ganzen Welt waren per Zoom dabei. Nun geht diese Konferenz in die zweite Runde. Mit dabei sind als Speaker Keith Neumeyer, CEO von First Majestic Silver, sowie der Gold-Experte Andreas Lambrou vom Goldherz-Report. Und auch auf Firmenseite wird es wieder acht interessante Vorträge geben. Zu den teilnehmenden Firmen zählen unter anderem Integra Resources, Osino Resources oder auch Westhaven Ventures (alle Teilnehmer siehe unten). Wie beim ersten Mal werden wieder alle Vorträge simultan ins Deutsche übersetzt. Die Konferenz beginnt am kommenden Mittwoch (12. August 2020) um 15 Uhr deutscher Zeit. Anleger können sich hier kostenlos dafür anmelden.



Top-Experten: Keith Neumeyer & Andreas Lambrou

Neben Firmenpräsentation werden sich auch zwei namhafte Experten zur Lage am Markt äußern. Das sind Keith Neumeyer, CEO von First Majestic Silver, sowie der Gold-Experte Andreas Lambrou vom Goldherz-Report.

Teilnehmende Unternehmen

Gold Terra

Integra Resources

Labrador Gold

Osino Resources

Vox Royalty

Wallbridge Mining

Western Copper and Gold

Westhaven Ventures

