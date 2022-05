FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf eine zweitägige Dax-Erholung folgt am Donnerstag der nächste Rückschlag. Die hohe Inflation treibt die Anleger weiter um. Vor allem Wachstumswerte standen international deutlich unter Druck. Der deutsche Leitindex verlor gegen Mittag 2,39 Prozent auf 13 498,06 Punkte. Für den MDax ging es um 2,58 Prozent bergab auf 27 875,70 Zähler. Der EuroStoxx 50 büßte 2,6 Prozent ein.

"Der Dax kann angesichts der Gemengelage aus Konjunkturrisiken und Zinserhöhungsängsten keinen Befreiungsschlag verbuchen", schrieb die Helaba. Anstelle der Marke von 14 000 Punkten steuerte der deutsche Leitindex nun sein Wochentief bei 13 380 Punkten wieder an. Am Vorabend war es an den New Yorker Börsen schon wieder zu deutlichen Verlusten gekommen, auch am Donnerstag zeichnet sich dort keine Stabilisierung ab. Vor allem die US-Technologiewerte setzen derzeit ihren Kursrutsch fort.