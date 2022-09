Bangen vor der EZB-Sitzung

Nachbörslicher Kursrutsch

Allerdings verdeutlichen die offiziellen Wochen-Schlussstände nicht das ganze Geschehen. Denn nachbörslich rauschten die Kurse deutlich nach unten. Grund dafür war die Eskalation im Gasstreit zwischen Deutschland und Russland – also die Ankündigung von Gazprom bis auf weiteres überhaupt kein Gas mehr über die Pipeline Nordstream I zu liefern. Entsprechend wurde der Dax am Freitagabend zuletzt nur noch mit 12.691,09 Punkten berechnet, also 2,7 Prozent unter dem offiziellen Handels-Schlussstand.

Porsche vor dem Börsengang

Zu den großen Gewinnern unter den Dax-Werten zählten die Vorzugsaktien der Porsche SE . Die Papiere des VW-Großaktionärs legten vor allem aufgrund von Spekulationen zu, dass bereits in der kommenden Woche über eine Platzierung von Stammaktien der VW-Tochter Porsche AG entschieden wird. Insgesamt kletterten sie um 5,0 Prozent auf 70,80 Euro. Am Samstag gab die Porsche SE dann bekannt, dass sie sich „in fortgeschrittenen Gesprächen mit der Volkswagen AG über den Abschluss eines Aktienkaufvertrags über 25 Prozent zuzüglich einer Aktie der Stammaktien an der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG sowie damit einhergehender weiterer Vereinbarungen im Zusammenhang mit einem möglichen Börsengang der Porsche AG“ befinde. Vorstand und Aufsichtsrat der Porsche SE würden in diesem Zusammenhang am 5. September zu Sitzungen zusammenkommen. Die Vorzugsaktien von VW profitierten mit einem Gewinn von 2,2 Prozent ebenfalls von den Börsenplänen. Deutliche Abschläge in Höhe von 6,2 Prozent auf 38,27 Euro mussten dagegen die Aktien des Versorgers RWE hinnehmen. Dies führten Marktteilnehmer auf die Angst vor einer Regulierung des Strommarkts und die mögliche Einführung einer Übergewinnsteuer zurück.

Anleihen: Kurse haben deutlich nachgegeben

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche erneut deutlich nachgegeben. Grund dafür waren einmal mehr die hohen Preissteigerungsraten und damit verbunden die Angst vor deutlich steigenden Leitzinsen. So belasteten nicht nur die neuen Inflationszahlen für Deutschland und die EU den Markt sondern beispielsweise auch die am Freitag veröffentlichten neuen Daten zu den Erzeugerpreisen. Diese lagen im Juli um 37,9 Prozent über ihrem Wert ein Jahr zuvor. Aufgrund der fallenden Kurse stiegen die Renditen auf breiter Front an. So lag die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe im späten Geschäft am Freitag bei 1,52 Prozent und damit nur knapp unter dem am Donnerstag ermittelten Zweimonats-Hoch. Insgesamt ist sie im Wochenvergleich um 0,14 Prozentpunkte gestiegen. Die Umlaufrendite erhöhte sich noch stärker. Sie wurde am Freitag mit 1,47 Prozent ermittelt. Das waren 24 Basispunkte mehr als eine Woche zuvor..