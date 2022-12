Die Manager folgender Unternehmen werden jeweils für 30 Minuten in englischer Sprache präsentieren:

Das digitale Investor-Relations-Event am 07. Dezember beginnt um 10:00 Uhr (MEZ) und endet um 19:30 Uhr (MEZ). Es wird über die Video-Konferenzplattform Zoom abgehalten und ist 'live only'. Alle Informationen zu den teilnehmenden Unternehmen, eine Anmeldemöglichkeit sowie ein Zeitplan sind HIER zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Am 07. Dezember findet zum fünften Mal die digitale Investoren-Konferenz des International Investment Forum (IIF) statt. Manager von 19 Unternehmen präsentieren per Zoom und stellen sich den Fragen der Anleger.

Digitale Investoren-Konferenz International Investment Forum (IIF) am 07. Dezember – Nordex, Varta und weitere

