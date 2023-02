FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine künftig weniger straffe Geldpolitik der US-Notenbank Fed und Fortschritte der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die hohe Inflation haben dem Dax am Donnerstag mächtig Schwung verliehen. Der Leitindex schloss 2,16 Prozent höher bei 15 509,19 Punkten und kletterte damit auf das höchste Niveau seit fast einem Jahr. Starke Quartalszahlen, vor allem aus der Tech-Branche, trieben die Kurse zusätzlich an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen schnellte um 3,32 Prozent auf 29 808,92 Zähler nach oben.

Die Fed hatte bereits am Vortag ihren Leitzins um 0,25 Punkte erhöht und ebenso eine weitere geldpolitische Straffung angekündigt. Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell hätten gleichwohl weniger "falkenhaft" gewirkt, hieß es von der Commerzbank. Gemeint ist mit diesem Ausdruck eine etwas weniger harte geldpolitische Gangart. Das beflügelte vor allem die zinssensiblen Aktien aus der Tech-Branche. Überraschend zuversichtliche Prognosen von Infineon und Siltronic trugen zusätzlich zur Kursrally bei.

Der Chipkonzern Infineon wird trotz der drohenden Flaute in der Weltwirtschaft optimistischer für die laufenden Geschäfte und hob seinen Ausblick an. Wie auch bei der Konkurrenz ziehe Infineon seine Stärke aus den Bereichen mit der Autozulieferung sowie den Anwendungen in der sonstigen Industrie, schrieb Jefferies-Analyst Janardan Menon. Für die Infineon-Aktien ging es mit einem Plus von 8 Prozent in die Dax-Spitzengruppe kräftig nach oben.

Siltronic zogen im MDax um 7,8 Prozent an. Der Wafer-Hersteller war 2022 stark gewachsen und sprach von einer weiter hohen Auslastung. Den Ausblick auf 2023 nannte ein Händler "ordentlich". Im Zuge der allgemeinen Tech-Euphorie stiegen auch die Papiere von Online-Werten wie Zalando , Hellofresh und Delivery Hero deutlich. In den USA öffnen zudem nachbörslich die Tech-Giganten Amazon , Alphabet und Apple ihre Bücher.