Unternehmenstermine

05:15 Uhr, GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen

06:30 Uhr, FRA: Airbus Group, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 Uhr, DEU: Commerzbank, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 Bilanz-Pk)

07:00 Uhr, DEU: Hella, Zahlen zum Rumgeschäftsjahr 2022 (1. Juni bis 31. Dezember) 07:00 Uhr, DEU: Elmos, vorläufige Jahreszahlen

07:00 Uhr, NLD: Telenet, Jahreszahlen

07:00 Uhr, NLD: DSM, Jahreszahlen

07:15 Uhr, CHE: Nestle, Jahreszahlen

07:30 Uhr, FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen

07:30 Uhr, FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen

07:30 Uhr, FRA: Air Liquide, Jahreszahlen

07:30 Uhr, FRA: Renault, Jahreszahlen

07:30 Uhr, BEL: Umicore, Jahreszahlen

07:30 Uhr, FRA: Orange, Jahreszahlen

08:00 Uhr, DEU: Jost Werke, Jahreszahlen

08:00 Uhr, DEU: DFV, Deutsche Familienversicherung, Jahreszahlen

08:00 Uhr, GBR: Relx, Jahreszahlen

08:00 Uhr, GBR: Centrica, Jahreszahlen

10:00 Uhr, DEU: Infineon, Hauptversammlung (online)

10:00 Uhr, DEU: Aurubis, Hauptversammlung

11:00 Uhr, DEU: Frosta, Bilanz-Pk

13:30 Uhr, USA: Southern Company, Q4-Zahlen

18:00 Uhr, USA: Snap Inc., Investor Day

18:30 Uhr, FRA: Imerys, Jahreszahlen

ESP: Repsol, Jahreszahlen

FRA: Rexel, Q4-Umsatz

USA: Applied Materials, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen

Tipp: Diese aussichtsreiche Gold-Aktie sollten Sie kennen! Nach dem Erfolg (+20 Prozent) seines ersten Gold-Aktien-Geheimtipps von Mitte Dezember hat Marcel Torney, Chef von smallCAP Champions, eine zweite aussichtsreiche Gold-Aktie gefunden: Lassen Sie sich diesen Gold-Aktien-Geheimtipp nicht entgehen! Laden Sie sich Torneys neuen kostenlosen (!) Report herunter.

Konjunkturdaten

00:50 Uhr, JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/22

06:30 Uhr, NLD: Arbeitslosenquote 01/23

10:00 Uhr, ITA: Handelsbilanz 12/22

11:00 Uhr, BGR: Leistungsbilanz 12/22

12:00 Uhr, IRL: Verbraucherpreise 01/23

14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 01/23

14:30 Uhr, USA: Philly Fed Outlook 02/23

14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 01/23

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

Tipp der Woche: Die besten Trades geht man kurz vor dem Ausbruch ein. Egal ob long oder short. Diese Abstauberliste zeigt Ihnen drei Werte, die ganz kurz vor diesem Punkt sind. Beste Chancen für Ihren nächsten High-Performer. Sichern Sie sich jetzt Stefan Klotters Abstauberliste mit exklusivem Einblick in seine aktuelle Watchlist. HIER KLICKEN!



Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 16.02.2023 Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN Güter-Handelsbilanz Gesamt 00:50 JPN Importe (Jahr) 00:50 JPN Exporte (Jahr) 10:00 EUR Wirtschaftsbulletin 10:15 EUR EZB Panetta Rede 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 14:30 USA Philly-Fed-Herstellungsindex 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 16:00 EUR EZB Lane Rede 18:00 GBR BoE-Mitglied Pill spricht 20:45 EUR EZB De Guindos Rede 22:00 USA Fed-Mitglied Cook spricht 23:55 CAN BoC Beaudry Rede



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin