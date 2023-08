FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch noch etwas weiter auf Talfahrt gegangen und ringt nun um die Marke von 16 000 Punkten. "Ausgerechnet die US-Schuldenproblematik und eine zeitlich recht überraschende Herabstufung durch die Ratingagentur Fitch beendet die Euphorie der Anleger über den bevorstehenden Zinsgipfel, eine vielleicht ausbleibende Rezession und den nachlassenden Inflationsdruck", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die Verluste.

Mit einem Abschlag von 1,36 Prozent auf 16 020,02 Punkte beendete der deutsche Leitindex den Handel. Der MDax der mittelgroßen börsennotierten Unternehmen büßte 1,84 Prozent auf 28 044,80 Punkte ein. Europaweit und in den USA wurden ebenfalls teils deutliche Verluste verbucht. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,61 Prozent auf 4336,50 Punkte abwärts. In Paris und London gab es ähnlich hohe Abschläge. In den USA verlor der Dow Jones Industrial zuletzt 0,7 Prozent. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen büßten etwas mehr als zwei Prozent ein.