Cathie Wood trotzt der Wall Street: Großeinkauf von Zoom-Aktien – warum jetzt?

Zwei Fonds der Investmentgesellschaft Ark Invest haben am Dienstag zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Zoom-Aktien gekauft – und zwar gleich mehr als 120.000 Stück. Damit zeigt Gründerin und Geschäftsführerin Cathie Wood einmal mehr ihr Vertrauen in das US-Kommunikationsunternehmen, das in ihrem Flaggschiff-ETF (ARK Innovation) Ende Juni bereits 7,1 Prozent Fondsanteil ausmachte.

Mit dem Kauf nutzte sie zudem ein Kurstief. Die Zoom-Aktie fiel nämlich am Dienstag um mehr als zwei Prozent, nachdem Analysten Bedenken bezüglich der Wachstumsaussichten geäußert hatten, wie Bloomberg berichtet.