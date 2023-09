Kann die Berkshire-Hathaway-Aktie noch wertvoller werden?

Er gehört zu den reichsten Menschen der Welt und blickt auf Jahrzehnte erfolgreicher Anlagestrategie zurück: Warren Buffet. Sein Ansatz besteht darin, in Qualitäts-Aktien zu investieren, die an der Börse unter Wert gehandelt werden, und langfristig Anteile an Unternehmen mit einem starken Markenkern und einer guten Rentabilität halten. Wer ein Stück vom Erfolg der Investoren-Legende abhaben will, kann in die Aktie von Buffets Unternehmen Berkshire Hathaway investieren – oder diese zumindest auf die Beobachtungsliste setzen.

Im zweiten Quartal 2022 bekam auch Berkshire Hathaway die Inflation und die Rezessionsängste mit einem Verlust von 43,7 Milliarden US-Dollar zu spüren. Nun laufen die Geschäfte wieder gut: Anfang August gab die Beteiligungsgesellschaft ein Rekordergebnis für das zweite Quartal bekannt. Der operative Gewinn vor Steuern stieg zum ersten Mal in der Firmengeschichte auf zehn Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn von Berkshire lag bei 35,9 Milliarden US-Dollar.