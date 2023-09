Gewinner und Verlierer an den Börsen: DAX im Plus, SDAX stärker im Minus - Überblick

Gewinner und Verlierer an den Börsen

Die heutige Börsenentwicklung war von gemischten Ergebnissen geprägt, wobei einige Indizes im Plus und andere im Minus schlossen. Hier ist ein Überblick über die Gewinner und Verlierer des Tages.Der DAX, Deutschlands wichtigster Aktienindex, konnte sich heute leicht im Plus behaupten. Mit einem Anstieg von 0,23% schloss der DAX bei 15.892,61 Punkten. Unter den Topwerten des Tages waren BASF mit einem Zuwachs von 2,35%, gefolgt von Brenntag mit 2,12% und Porsche AG mit 1,95%. Auf der anderen Seite verzeichneten Qiagen einen leichten Rückgang von -0,61%, gefolgt von Infineon Technologies mit -1,08% und Vonovia mit -2,21%.Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet, verzeichnete heute einen leichten Rückgang von -0,21% und schloss bei 27.334,44 Punkten. HENSOLDT führte die Gewinnerliste an und verzeichnete einen Anstieg von 2,39%, gefolgt von Jenoptik mit 2,30% und Lanxess mit 2,23%.Die Flopwerte des Tages waren LEG Immobilien mit -2,23%, SMA Solar Technology mit -2,55% und TAG Immobilien mit -2,59%.Der SDAX, der die kleineren deutschen Unternehmen abbildet, verzeichnete heute einen stärkeren Rückgang von -0,93% und schloss bei 13.098,95 Punkten. BayWa führte die Gewinnerliste an und verzeichnete einen Anstieg von 7,50%, gefolgt von Morphosys mit 3,37% und Eckert & Ziegler mit 3,03%. Die Flopwerte des Tages waren flatexDEGIRO mit -3,67%, Varta mit -4,02% und CECONOMY mit -4,42%.Der TecDAX, der die deutschen Technologieunternehmen abbildet, verzeichnete heute einen leichten Rückgang von -0,14% und schloss bei 3.112,91 Punkten. Morphosys führte die Gewinnerliste an und verzeichnete einen Anstieg von 3,37%, gefolgt von Eckert & Ziegler mit 3,03% und HENSOLDT mit 2,39%. Die Flopwerte des Tages waren Nordex mit -1,92%, SMA Solar Technology mit -2,55% und verbio Vereinigte BioEnergie mit -2,68%.Der Dow Jones, einer der bekanntesten US-amerikanischen Aktienindizes, verzeichnete heute einen Rückgang von -0,70% und schloss bei 34.701,48 Punkten. Walt Disney führte die Gewinnerliste an und verzeichnete einen Anstieg von 1,08%, gefolgt von American Express mit 0,68% und Unitedhealth Group mit 0,53%. Die Flopwerte des Tages waren McDonald's mit -1,60%, Intel mit -1,81% und Microsoft mit -2,03%.Der S&P 500, ein weiterer wichtiger US-amerikanischer Aktienindex, verzeichnete heute einen Rückgang von -0,92% und schloss bei 4.466,51 Punkten. International Flavors & Fragrances führte die Gewinnerliste an und verzeichnete einen Anstieg von 2,65%, gefolgt von Paramount Global Registered (B) mit 2,54% und Estee Lauder Companies Registered (A) mit 2,42%. Die Flopwerte des Tages waren PulteGroup mit -4,03%, Advanced Micro Devices mit -4,13% und Applied Materials mit -4,41%. Insgesamt war die heutige Börsenentwicklung von gemischten Ergebnissen geprägt, wobei einige Unternehmen Gewinne verzeichneten, während andere Verluste hinnehmen mussten. Investoren werden die Entwicklungen weiterhin genau beobachten, um ihre Anlagestrategien entsprechend anzupassen.