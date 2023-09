AMC vor dem Kollaps? Citi prognostiziert neuen Crash bei der Meme-Aktie!

Seit Jahresbeginn ist der Kurs der AMC-Aktie bereits um rund 77 Prozent gefallen. Die Aktie ist immer noch weit von den Höchstständen entfernt, die während des Höhepunkts der Covid-19-Pandemie und des Meme-Aktien-Hypes erreicht wurden.

"Angesichts des Aufkommens verschiedener Streaming-Dienste in den letzten Jahren sehen wir für die Zukunft ein Abwärtsrisiko für die weltweiten Kinos von AMC", so Analyst Jason Bazinet. "Außerdem deuten die jüngsten Entwicklungen in der Branche darauf hin, dass die strategische Rolle der Kinobetreiber an Bedeutung verlieren könnte.

Der Analyst fügte hinzu, dass er davon ausgehe, dass AMC die Barmittel aus der Kapitalerhöhung zur Rückzahlung von rund 2,1 Milliarden US-Dollar der Gesamtverschuldung des Unternehmens verwenden werde. Bazinet fügte jedoch hinzu, dass die Stammaktien von AMC immer noch stark überbewertet seien.



Die AMC-Aktie beendet den gestrigen Handelstag an der Nasdaq fast drei Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss 7,91 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion