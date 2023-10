Börsenrückblick: DAX und Co. im Minus - Diese Aktien trotzen dem Negativtrend

Überblick über die heutige Börsenentwicklung

Die Gewinner des Tages

Die Verlierer des Tages

Ausblick

Die Aktienmärkte zeigten heute eine insgesamt negative Tendenz. Der deutsche Leitindex DAX schloss mit einem Minus von 0,67% bei 15.103,43 Punkten. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus: Der MDAX verlor 1,50% und schloss bei 25.314,02 Punkten, der SDAX sank um 1,62% auf 12.554,81 Punkte und der TecDAX schloss mit einem Minus von 0,65% bei 2.967,07 Punkten. Auch die US-Indizes Dow Jones und S&P 500 zeigten sich schwach mit einem Minus von 1,06% bzw. 1,27%.Trotz der allgemein negativen Stimmung gab es einige Aktien, die sich gegen den Trend stemmen konnten. Im DAX konnte Henkel VZ mit einem Plus von 1,09% überzeugen, gefolgt von Hannover Rueck und Porsche AG. Im MDAX stachen Nemetschek mit einem Plus von 2,28% und Fresenius Medical Care hervor. Im SDAX konnte die CEWE Stiftung mit einem Plus von 3,00% glänzen, während im TecDAX Nemetschek und ATOSS Software die Spitzenpositionen einnahmen.In den USA konnten Intel und Boeing im Dow Jones sowie Nisource und HP im S&P 500 zulegen.Auf der anderen Seite gab es auch einige Aktien, die besonders stark unter Druck standen. Im DAX waren dies Siemens Energy, RWE und Zalando. Im MDAX mussten SMA Solar Technology, Nordex und ENCAVIS deutliche Verluste hinnehmen. Im SDAX waren Grand City Properties, ADTRAN Holdings und Morphosys die größten Verlierer. Im TecDAX litten ebenfalls SMA Solar Technology, Nordex und Morphosys unter starken Verlusten. In den USA waren Microsoft, American Express und Goldman Sachs Group im Dow Jones sowie Carnival Corporation, AES und Boston Properties im S&P 500 die größten Verlierer.Die heutige Börsenentwicklung zeigt, dass trotz der allgemein negativen Stimmung einzelne Aktien durchaus positive Entwicklungen zeigen können. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Märkte in den kommenden Tagen entwickeln werden. Anleger sollten die Entwicklungen genau im Auge behalten und ihre Anlagestrategie gegebenenfalls anpassen.