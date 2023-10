Roche: Haucht dieser Milliarden-Deal der Aktie neues Leben ein?

Die Schweizer zahlen Medienberichten zufolge 7,1 Milliarden US-Dollar an die bisherigen Anteilseigner Roivant und Pfizer. Das Joint Venture der beiden Pharmakonzerne war erst 2022 gegründet worden, speziell für die Entwicklung von Darm-Therapien.

Roche sichert sich mit dem Deal die Rechte zur Entwicklung und Vermarktung des neuartigen Antikörpers RVT-3101 in den USA und Japan. Die Therapie soll sowohl Entzündungen als auch Fibrosen bekämpfen und befindet sich derzeit in klinischen Studien. Roche plant, so schnell wie möglich eine globale Phase-3-Studie für RVT-3101 zu starten.