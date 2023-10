FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutlich abwärts ist es am Donnerstag mit den Kursen im deutschen Aktienhandel gegangen. Ein sehr schwacher Technologiesektor - der US-Index Nasdaq 100 büßte am Vortag zweieinhalb Prozent ein auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni - und die hartnäckig an der Fünf-Prozent-Marke verharrende Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lösen bei den Anlegern Unbehagen aus.

Im frühen Xetra-Handel büßte der Leitindex Dax 1,4 Prozent auf 14 679 Punkte ein. Damit näherte sich das Börsenbarometer wieder dem Tief vom Montag bei 14 630 Zählern, das der niedrigste Kurs seit Mitte März war. Ein Rückfall unter dieses Tief könnte den Abwärtsdruck nach Aussage von Analysten noch erhöhen.