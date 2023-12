Vor den heutigen Aussagen von Fed-Chef Powell zeigt sich an den Märken eine interessante Rotation: die Magnicficent 7 Aktien (also Nvidia, Apple, Microsoft und Co) zeigen Schwäche, während die Value-Aktien stark zulegen können. Dahersteigt gestern der Dow Jones mit einem Plus von mehr als 500 Punkten auf den höchsten Stand seit zwei Jahren, während der Nasdaq 100, der von den Magnificent 7 dominiert wird, gestern im Minus war. Faktisch fließt also Geld raus aus den großen Gewinnern des Jahres 2023 in jene Werte, die in diesem Jahr nicht so gut gelaufen sind (Dow Jones nur +8%, Nasdaq 100 dagegen fast +46% in diesem Jahr). Diese Rotation dürfte sich fortsetzen. Wird sich Fed-Chef Powell heute zur Geldpolitik äussern - vor allem zu den von den Märkten zunehmend eingepreisten Zinssenkungen?

