Die Online-Fachkonferenz des International Investment Forums (IIF) findet am 5. Dezember ab 9:25 Uhr (MEZ) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und MiFID II-konform. Anmeldungen erfolgen über die IIF-Website. Das IIF bietet direkten Zugang zu nationalen und internationalen börsennotierten Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Industrie, Software, Handel, Immobilien, Rohstoffe, Wasserstoff & Solar und Energie. Die Unternehmen präsentieren ihre Geschäftsmodelle und aktuelle Entwicklungen und stehen für Fragen im Live-Chat zur Verfügung. "Das Online-Investorenveranstaltungsformat IIF bietet Investoren die direkte und komfortable Möglichkeit, Informationen aus erster Hand ohne Reiseaufwand zu erhalten", sagt Mario Hose, Geschäftsführer von Apaton Finance GmbH, Veranstalter des IIF. Unternehmen wie Mobotix AG, aixtron SE, Manuka Resources Ltd., Cenit AG, Darwin AG, Syzygy AG, Vectron Systems AG, SDM SE, Unidevice AG, 3U HOLDING AG, Globex Mining Enterprises Inc., Cipher Neutron Inc., First Hydrogen Corp., Almonty Industries Inc., dynaCERT Inc., Klimat X Developments Inc., Altech Advanced Materials AG, Saturn Oil & Gas Inc., K+S AG, Samara Asset Group und BIGG Digital Assets Inc. präsentieren sich in 30-minütigen Slots.