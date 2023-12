JPMorgan-Analyst Richard Vosser hat Morphosys in seinem Pharma-Branchenausblick für 2024 als Favoriten unter den kleineren Werten der Branche hervorgehoben. Die Aktienkursentwicklung werde maßgeblich davon abhängen, ob die Pelabresib-Daten von den US-Behörden für eine Zulassungsprüfung akzeptiert werden, so Vosser. Der Analyst sieht eine "gute Chance" für eine Zulassung im September 2024 und hält einen Jahresspitzenumsatz von etwa einer Milliarde US-Dollar für das Medikament für möglich, selbst bei einer kleineren Patientengruppe als zunächst angenommen. Vosser bewertet die Morphosys-Aktien mit "Overweight" und einem Kursziel von 31 Euro – das entspricht einem Kurspotenzial von 25 Prozent. Bei einer Zulassung von Pelabresib sieht Vosser sogar ein Potenzial von 200 Prozent. Ende November hatte er sein Kursziel auf 15 Euro reduziert.

Allerdings gibt es auch vorsichtigere Meinungen. Vineet Agrawal von der Citigroup hat nach den gemischten Daten aus der klinischen Myelofibrose-Studie die Erfolgswahrscheinlichkeit des Medikaments von 80 auf 50 Prozent gesenkt. Agrawal erwartet vom bevorstehenden ASH-Kongress keine bedeutenden neuen Erkenntnisse und bewertet Pelabresib mit kalkulatorischen 14 Euro je Aktie als Hauptfaktor für den inneren Wert von Morphosys. Der Analystenkonsens impliziert nach der Mega-Rallye laut Marketscreener ein weiteres Aufwärtspotenzial von 16 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

Die Morphosys Aktie wird aktuell mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 26,76EUR gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion