Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

MDAX Top- und Flopwerte

SDAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Heute verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend negative Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 18.263,77 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von -1,90%. Noch stärker betroffen ist der MDAX, der bei 26.105,07 Punkten liegt und einen Verlust von -2,31% hinnehmen muss. Der SDAX steht bei 14.669,03 Punkten und fällt um -2,38%, was den größten Rückgang unter den deutschen Indizes darstellt. Der TecDAX zeigt sich etwas widerstandsfähiger, steht jedoch ebenfalls im Minus bei 3.404,31 Punkten und einem Rückgang von -1,54%. Auch die US-amerikanischen Indizes sind von der negativen Stimmung an den Märkten nicht verschont geblieben. Der Dow Jones steht aktuell bei 38.425,20 Punkten und verzeichnet einen moderaten Rückgang von -0,71%. Der S&P 500 zeigt sich am stabilsten unter den betrachteten Indizes und steht bei 5.410,25 Punkten, was einem leichten Minus von -0,18% entspricht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute stärkere Verluste hinnehmen müssen als ihre US-amerikanischen Pendants.Besonders der SDAX und der MDAX sind stark betroffen, während der S&P 500 die geringsten Verluste aufweist.Die Topwerte im DAX waren Airbus mit einem Anstieg von 0.58%, gefolgt von Deutsche Telekom mit 0.04%. Qiagen hingegen verzeichnete einen Rückgang von -0.83%. Auf der anderen Seite gehörten Volkswagen (VW) Vz, Siemens und Porsche Holding SE zu den Flopwerten mit Verlusten von -3.88%, -4.14% bzw. -5.65%.Im MDAX zeigte sich ENCAVIS stabil bei 0.00%, während Morphosys und Knorr-Bremse Verluste von -0.37% bzw. -0.74% verzeichneten. Evotec, Sixt und SMA Solar Technology gehörten zu den Flopwerten mit Verlusten von -6.08%, -6.76% bzw. -7.10%.Heidelberger Druckmaschinen führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 5.44%, gefolgt von Borussia Dortmund mit 1.57% und SCHOTT Pharma mit 1.52%. PATRIZIA, ProSiebenSat.1 Media und Kontron hingegen gehörten zu den Flopwerten mit Verlusten von -5.73%, -6.46% bzw. -7.33%.Deutsche Telekom war einer der Topwerte im TecDAX mit einem Anstieg von 0.04%, während SUESS MicroTec und Morphosys Verluste von -0.16% bzw. -0.37% verzeichneten. Evotec, SMA Solar Technology und Kontron gehörten zu den Flopwerten mit Verlusten von -6.08%, -7.10% bzw. -7.33%.JPMorgan Chase führte die Topwerte im Dow Jones an mit einem Anstieg von 0.48%, gefolgt von Nike (B) mit 0.31% und Microsoft mit 0.29%. Caterpillar, Amazon und Salesforce hingegen gehörten zu den Flopwerten mit Verlusten von -1.44%, -1.59% bzw. -1.99%.Broadcom führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 13.05%, gefolgt von Super Micro Computer mit 9.04% und Arista Networks mit 4.26%. Danaher, GE Aerospace und Warner Bros. Discovery (A) hingegen gehörten zu den Flopwerten mit Verlusten von -3.53%, -3.85% bzw. -4.99%.