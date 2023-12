Die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November 2024 beunruhigen viele Anleger, die befürchten, dass die Wahlen größere Auswirkungen auf ihre Portfolios haben könnten als Inflation, Rezession oder höhere Zinsen. Doch Matt Sommer, Leiter der Specialist Consulting Group bei Janus Henderson Investors, beruhigt in einem Beitrag für MarketWatch: Historische Daten seit 1937 zeigen, dass Wahlen nicht gleichbedeutend mit Marktausverkäufen sind. Der S&P 500 hat in Wahljahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 9,9 Prozent und in Nichtwahljahren von 12,5 Prozent erzielt. Die Märkte haben politische Veränderungen nicht nur überstanden, sondern waren auch widerstandsfähig und erzielten trotz Unsicherheit positive Renditen. Sommer rät daher, Präsidentschaftswahljahre nicht zu emotionalen oder übereilten Entscheidungen führen zu lassen. Gut diversifizierte Portfolios seien besonders gut aufgestellt, um kurzfristige Marktreaktionen oder -schwankungen zu bewältigen.