Der Rücktritt des CEO von Evotec SE, Werner Lanthaler, hat zu einem Kurssturz von über 20% geführt. Lanthaler wird vorgeworfen, Insidergeschäfte verschwiegen zu haben, was zu Spekulationen und Unsicherheit unter den Anlegern führt. Einige Mitglieder der wO-Community äußern ihre Enttäuschung und Sorge um den Schaden, den der Vorfall für das Unternehmen verursachen könnte. Sie fordern maximale Transparenz in der Kommunikation der aktuellen Ereignisse. In einem anderen Thread wurden die Top Smallcap Picks für 2024 der wO Community vorgestellt, darunter Unternehmen aus den Bereichen Photovoltaik, Pharma, Smart Home und Haushaltsgeräte, Computertechnologie, Telekommunikation, Private Equity, Kryptowährungen, Onlineplattformen für stationäre Händler und Pharma.