Warren Buffetts Anlagestrategie hat seit den 1960er Jahren enorme Erfolge erzielt und eine treue Anhängerschaft gewonnen. 2023 war ein starkes Aktienjahr und bestimmte Unternehmen stehen weiterhin im Fokus von Buffett und seinem Anlageteam. Apple ist mit fast 47% des 362 Milliarden US-Dollar schweren Anlageportfolios von Berkshire Hathaway das Hauptinvestment. Trotz einer hohen Bewertung überzeugt Apple mit einem loyalen Kundenstamm, hochprofitablen Geschäftsbereichen und einer starken Markenposition. Die Bank of America ist ein weiteres zentrales Investment, getrieben durch das zyklische Potenzial und die Vorteile der Zinserhöhungen der Federal Reserve. Occidental Petroleum und Capital One Financial sind ebenfalls Prioritäten für Berkshire, wobei erstere auf hohe Rohölpreise und robuste Nachfrage setzt und letztere ein attraktives Geschäftsumfeld im Kreditkartensektor bietet. Berkshire Hathaway selbst bleibt ein zentrales Investment für Buffett, mit kontinuierlichen Aktienrückkäufen im Wert von über 72 Milliarden US-Dollar seit Juli 2018. Im Jahr 2024 setzt Buffett auf eine Mischung aus Technologieunternehmen, Finanzdienstleistern und Energieaktien.