Die Aktien von AMC Entertainment haben am Montag nicht an die Kursgewinne vom Ende der vergangenen Woche anschließen können und sind leicht zurückgefallen. Zwei Tage mit Kursgewinnen hatten den Anlegern des Original-Meme-Titels nach einer Serie von Verlusten eine kleine Atempause beschert.

Im Dezember schloss AMC seine jüngste Aktienemission am Markt ab und nahm rund 350 Millionen US-Dollar ein. Dieser Schritt ist Teil der Bemühungen des Unternehmens, seine Schuldenlast zu reduzieren, die 2022 mehr als fünf Milliarden US-Dollar betragen hat.

AMC profitierte in den letzten Monaten von der Popularität der Konzertfilme von Stars wie Beyoncé und Taylor Swift, wobei "Taylor Swift: The Eras Tour" nach seinem Kinostart am 12. Oktober alle Kassenrekorde brach.

Anfang des Monats drückte AMC-CEO Adam Aron die "ewige Dankbarkeit" des Unternehmens gegenüber Swift aus, als der Konzertfilm der Sängerin einen weiteren Rekord brach. In einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter, am Silvesterabend wies Aron auch die "Unkenrufe" zurück, die den Untergang des Unternehmens vorhersagten. "AMC ist immer noch da, immer noch innovativ, geht immer noch neue Wege", schrieb er.

Die Anleger haben da allerdings ihre Zweifel. Die AMC-Aktie, die in letzter Zeit eine Reihe von Rekordtiefs erreicht hatte, beendete den Handel am Montag mit einem Minus von 0,7 Prozent. Die Aktie fiel an zwölf der letzten 15 Handelstage zurück. In den vergangenen zwölf Monaten haben die Titel 90 Prozent an Wert verloren, während der S&P 500 Index um etwa 22 Prozent gestiegen ist.

Vor drei Jahren verwandelte sich AMC von einem gebeutelten Pandemieopfer in ein Börsenphänomen. Angetrieben durch das WallStreetBets-Forum auf Reddit nutzte AMC den steilen Anstieg seines Aktienkurses, um sich an den Aktien- und Kreditmärkten zu engagieren, und beschaffte sich im Januar 2021 917 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2023 hatte AMC zudem einen umgekehrten Split der Stammaktien im Verhältnis 1:10 durchgeführt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion