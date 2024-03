Entwicklung der Indizes

Die heutige Entwicklung der Indizes zeigt eine positive Tendenz für alle aufgeführten Indizes. Der DAX, der MDAX, der SDAX, der TecDAX, der Dow Jones und der S&P 500 haben alle an Wert gewonnen. Vergleicht man die prozentualen Zuwächse, so hat der SDAX mit +1,18% den größten Anstieg verzeichnet, dicht gefolgt vom MDAX mit +1,15%. Der DAX und der TecDAX liegen mit +0,89% bzw. +0,81% etwas dahinter, zeigen aber immer noch eine positive Entwicklung. Der Dow Jones und der S&P 500 haben mit +0,14% bzw. +0,44% die geringsten Zuwächse verzeichnet. In Bezug auf die Punktezahl hat der MDAX mit 26.353,40 Punkten den höchsten Stand, gefolgt vom DAX mit 17.941,25 Punkten. Der Dow Jones steht bei 38.827,84 Punkten, der S&P 500 bei 5.145,79 Punkten. Der SDAX und der TecDAX haben mit 13.979,85 Punkten bzw. 3.460,40 Punkten die niedrigsten Punktzahlen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle Indizes eine positive Entwicklung zeigen, wobei der SDAX und der MDAX die größten Zuwächse verzeichnen.Die Topwerte im DAX waren die Porsche AG mit einem Anstieg von 11.79%, gefolgt von der Porsche Holding SE mit einem Zuwachs von 4.57% und der Deutschen Bank mit einem Plus von 4.43%.Die Flopwerte im DAX waren E.ON mit einem Rückgang von -1.34%, gefolgt von Bayer mit -1.38% und MTU Aero Engines mit einem Minus von -2.44%.Im MDAX konnten sich Wacker Chemie mit einem Anstieg von 6.02%, Redcare Pharmacy mit 5.96% und FUCHS Pref mit 5.55% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im MDAX waren Aroundtown mit einem Rückgang von -1.96%, gefolgt von TAG Immobilien mit -3.41% und ENCAVIS mit einem Minus von -4.33%.Die Topwerte im SDAX waren SCHOTT Pharma mit einem Anstieg von 6.56%, gefolgt von GRENKE mit 4.85% und flatexDEGIRO mit 3.91%.Die Flopwerte im SDAX waren Grand City Properties mit einem Rückgang von -1.80%, gefolgt von ProSiebenSat.1 Media mit -3.02% und SYNLAB mit einem Minus von -3.04%.Im TecDAX konnten sich AIXTRON mit einem Anstieg von 4.99%, ATOSS Software mit 3.63% und Nagarro mit 3.29% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im TecDAX waren Nordex mit einem Rückgang von -0.99%, gefolgt von ADTRAN Holdings mit -1.48% und Energiekontor mit einem Minus von -1.76%.Die Topwerte im Dow Jones waren 3M mit einem Anstieg von 3.96%, gefolgt von IBM mit 3.24% und Microsoft mit 2.16%.Die Flopwerte im Dow Jones waren Merck & Co mit einem Rückgang von -0.66%, gefolgt von Nike (B) mit -0.74% und Boeing mit einem Minus von -4.50%.Im S&P 500 konnten sich Oracle mit einem Anstieg von 12.14%, NVIDIA mit 5.45% und Archer Daniels Midland Company mit 4.68% an die Spitze setzen.Die Flopwerte im S&P 500 waren United Airlines Holdings mit einem Rückgang von -3.09%, gefolgt von Newmont Corporation mit -3.58% und American Airlines Group mit einem Minus von -4.44%.