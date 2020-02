FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag einen neuen Rekord vorerst nur knapp verpasst. Ungeachtet der Coronavirus-Krise rückte der Leitindex am Nachmittag um 0,98 Prozent auf 13 625,90 Punkte vor. In der Spitze war er der bisherigen Bestmarke von 13 640 Punkten im frühen Handel sogar schon bis auf zwei Zähler näher gekommen. Für den Sprung darüber fehlte aber zunächst der letzte Impuls - möglich, dass dieser am Nachmittag von den US-Börsen kommt.

Das neuartige Coronavirus hat in China inzwischen mehr als 1000 Menschen das Leben gekostet. Börsianer verwiesen jedoch auf den Eindruck, dass die Zahl der Neuinfektionen langsam sinke und einige Betriebe offenbar dazu übergingen, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel sah derweil eine gut laufende Berichtssaison der Unternehmen und die Gegenmaßnahmen der chinesischen Zentralbank als Treiber.